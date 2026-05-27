“Negación al derecho a la salud”: Defensoría critica plazos desmedidos en citas de la CCSS

La Defensoría de los Habitantes calificó como “una negación al derecho a la salud” los plazos desproporcionados en citas médicas revelados recientemente por Telenoticias.

Uno de los casos expuestos fue el de don José Alberto Moya, un adulto mayor vecino de Heredia con problemas en la columna, al que le habían asignado cita para el año 2035.

Otro caso fue el de Gael, un niño de 9 años con problemas de movilidad, al que también se le había dejado cita para dentro de nueve años.

Tras analizar estas situaciones, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reprogramó las atenciones para junio de este año.

Datos suministrados por la CCSS a la Defensoría revelan que el tiempo de espera en consulta externa pasó de 470 días en enero de 2025 a 573 en septiembre del mismo año.

En procedimientos diagnósticos, la espera era de 203 días, lo que representó un incremento del 9,8% en 2025.

Por su parte, la lista de espera quirúrgica aumentó de 188 mil pacientes en enero de 2025 a 200 mil en septiembre de ese año.

En total, 1.443.260 personas estaban en lista de espera en el Seguro Social.