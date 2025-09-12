¿Necesita vacunarse contra la fiebre amarilla? Aplicarán 400 dosis

El Ministerio de Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla, dirigida a personas que compraron su tiquete aéreo antes del 31 de agosto con destino a Colombia.

Este viernes se colocarán 400 dosis en el Estadio Nacional. Los cupos fueron habilitados la tarde del jueves y se agotaron en cuestión de minutos, debido a la alta demanda.

Miles de costarricenses han tenido que madrugar y hacer filas para obtener la vacuna, que es obligatoria para viajar a Colombia. Por ahora, la medida aplica únicamente para ese país, pero se espera que a partir del próximo año se extienda a otras naciones con casos activos.

El Ministerio de Salud informó que próximamente las dosis estarán disponibles en el Seguro Social, aunque aún se está a la espera del lineamiento de farmacoterapia para su distribución oficial.