Multinacional de dispositivos médicos anuncia 900 despidos en Costa Rica

La empresa transnacional Viant Medical anunció este miércoles el despido de 900 colaboradores en Costa Rica, decisión que responde a cambios asociados a un programa específico dentro de su operación.

Actualmente, la compañía emplea a unas 1.500 personas en territorio nacional y se dedica a la manufactura de dispositivos médicos, entre ellos catéteres y otros productos especializados.

Los trabajadores afectados recibieron la notificación oficial durante la jornada, mientras que la empresa confirmó que continuará operando en el país con aproximadamente 600 empleados.

Este ajuste representa uno de los recortes más significativos en el sector de manufactura de dispositivos médicos en Costa Rica, un área que ha sido clave para la atracción de inversión extranjera y la generación de empleo en los últimos años.