Muere médico tico que dejó huella en primer trasplante de corazón hace 35 años

El doctor Fernando Zamora Rojas, uno de los médicos que participó en el primer trasplante de corazón realizado en Centroamérica y el Caribe, murió este sábado a los 89 años.

Así lo confirmó el Hospital México este 1° de marzo, y luego Teletica.com lo corroboró con su hijo, el abogado contitucionalista y excandidato presidencial del Partido Nueva Generación, Fernando Zamora Castellanos (vea la galería de fotos del especialista en la portada).

Zamora Rojas formó parte del equipo liderado por Longino Soto hace 35 años, en marzo de 1991: todos esos profesionales le dieron una segunda oportunidad de vida al paciente Juan Rueda, quien recibió un nuevo corazón en el quirófano.

"Fue el principal cirujano en la extracción del órgano", contaron algunos de sus colegas a este medio.

En la esquela publicada por el Hospital México, se destaca la labor del especialista en Cirugía Cardiovascular y Torácica, "insigne en el primer trasplante de Cirugía Cardiovascular".

"Papá, por más de 50 años, un poquito más de 55 años, entregó su vida a la Seguridad Social y ciertamente la familia reconoce uno de los aspectos que nos genera una mayor satisfacción de su carrera: el hecho no solo de haberle servido a la Seguridad Social costarricense, a la cirugía cardiovascular durante más de cinco décadas, sino pues haber participado de forma protagónica en el primer trasplante que ocurrió en Centroamérica y el Caribe.

"Una vida de servicio, un legado de honor del cual, por supuesto, todos nosotros, sus hijos y demás familiares, estamos plenamente orgullosos", expresó Zamora Castellanos.



El doctor Zamora es velado en la Funeraria del Recuerdo, en Barrio Don Bosco, desde las 10 a. m. de este domingo. Su funeral será este lunes 2 de marzo, a las 10 a. m., en la iglesia Don Bosco. Posteriormente, descansará en Jardines del Recuerdo de Heredia.