¡Mucho ojo! Nueva moda de depilación láser podría ser perjudicial para su salud

"Imaginémonos ya con una maquinita casera, en la cual no estoy viendo la potencia, no estoy viendo la intensidad de la luz pulsada. Entonces si yo compro esa máquina no sé el calibre, la marca, la intensidad y los nanómetros que están penetrando nuestra piel, por lo que es sumamente riesgoso...

"Ahora salen muchas cosas en el mercado caseras y eso nos puede llevar dermatitis por contacto e irritación, que se puede convertir en una mancha, o una quemadura de primer grado que pueda pasar, inclusive, a una ampolla en segundo grado y ya no es la mancha, sino la cicatriz" añadió la doctora.