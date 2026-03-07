Ministerio de Salud confirma segundo caso de sarampión en Costa Rica

Sin especificar dónde, el Ministerio de Salud confirmó un segundo caso de sarampión diagnosticado por el Centro Nacional de Referencia Virológica, Inciensa.

Se trata de una mujer menor de edad, la cual, según explicaron, se encuentra estable y en aislamiento.



Los equipos técnicos interinstitucionales del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detallaron que abordaron el caso y están realizando las acciones epidemiológicas respectivas.

En este momento, las autoridades están analizando los posibles factores del contagio para dar más información.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa que suele iniciar con fiebre, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos.

Posteriormente, los especialistas explican que aparece un brote en la piel, que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Una persona con sarampión puede transmitir la enfermedad desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del brote cutáneo.

El sarampión es altamente contagioso, se transmite fácilmente por vía aérea (al toser, estornudar o hablar) especialmente en lugares concurridos como aeropuertos, aviones, transporte público y sitios turísticos.

