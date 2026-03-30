Menor trasladado vía aérea desde Guanacaste lucha por su vida en Hospital de Niños

Un menor de 1 año y 3 meses, que tuvo que ser trasladado vía aérea desde Guancaste, lucha por su vida en el Hospital Nacional de Niños (HNN).

De acuerdo con la doctora Lydiana Ávila, jefa de Medicina de ese hospital, el pequeño permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (ver video adjunto de Telenoticias).

"Nosotros tenemos que recibir los pacientes graves de todo el país. Somos la única unidad (de cuidados intensivos) pediátrica. Recibimos, sobre todo, a los que tienen que ser intubados", mencionó.

Coordinación

La familia reportó mediante el 9-1-1 la crisis respiratoria en la que entró el paciente. Con eso, se activó el protocolo de coordinación interinstitucional.

El niño fue abordado por especialistas que refirieron su caso al HNN; por eso, fue trasladado vía aérea desde Nicoya hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde lo esperaba una unidad de la Cruz Roja.

El vuelo desde Guanacaste fue efectuado por el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública.

Virus

El menor desarrolló complicaciones por el rinovirus, un agente que causa un resfriado común, pero que puede ser mortal en recién nacidos o menores de edad con enfermedades de fondo.

Este año, el HNN ya contabiliza cuatro fallecimientos por este tipo de virus.

"Les decimos a los papás que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos niños con alguna condición como oxígeno-dependientes, que convulsionan, cardiópatas o con parálisis cerebral", añadió la doctora.

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