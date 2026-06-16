Menor tiene 2 años esperando cirugía de urgencia en Hospital de Niños

Una menor de edad cumple ya 2 años esperando una cirugía en el servicio de Ortopedia del Hospital de Niños.

La familia de la paciente, que tiene 13 años, asegura que la menor fue excluida de la lista de espera por no poder contestar el teléfono.

"Me parece injusto que por no ﻿responder ﻿una llamada, porque estaba en horas laborales, a mi hija la saquen de la lista de espera", reclamó Gabriela Gutiérrez, mamá de la paciente.

Gutiérrez asegura que su hija sufre dolores intensos y problemas para caminar debido a una afección en la rodilla.

En entrevista con Telenoticias, afirmó que el médico tratante ordenó la cirugía de urgencia debido a la gravedad del caso; sin embargo, la operación no se ha efectuado.

La familia de la niña valora acudir a la Sala Constitucional para velar por su derecho a la salud.

Se consultó con el hospital por este caso, pero la solicitud seguía en trámite.