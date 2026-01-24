Medicamentos y sol: Colegio de Farmacéuticos advierte sobre riesgos de fotosensibilidad

El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica lanzó un llamado a la población para informarse sobre los medicamentos fotosensibles, aquellos que pueden provocar reacciones adversas en la piel al exponerse al sol o a radiación ultravioleta (UV).

Este fenómeno, conocido como fotosensibilidad inducida por fármacos, es más común de lo que se cree y puede afectar tanto a jóvenes como a adultos mayores.

La fotosensibilidad ocurre cuando ciertos medicamentos hacen que la piel reaccione de manera más intensa a la radiación solar, incluso tras exposiciones cortas.

Los síntomas más frecuentes incluyen enrojecimiento severo, ardor, inflamación, picazón, manchas oscuras, ampollas y quemaduras solares intensas, que en ocasiones pueden confundirse con una insolación común. En algunos casos, estas lesiones dejan secuelas en la pigmentación de la piel que persisten por semanas o meses.

La doctora Labony Knight, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, explicó que el principal riesgo es el desconocimiento: “Muchas personas no saben que el medicamento que están tomando puede provocar este tipo de reacción. Al no relacionar los síntomas con el fármaco, continúan exponiéndose al sol y la lesión puede agravarse”.

Entre los medicamentos asociados a estas reacciones se encuentran antibióticos, antiinflamatorios, diuréticos para la hipertensión, tratamientos para el acné, antihistamínicos y fármacos para enfermedades crónicas.

Los especialistas señalan dos tipos principales de reacciones: la fototoxicidad, que aparece pocas horas después de la exposición solar y se asemeja a una quemadura intensa, y la fotoalergia, menos frecuente, que implica una respuesta del sistema inmunológico y puede manifestarse días después, incluso en zonas no expuestas directamente al sol. Ante cualquier síntoma, se recomienda consultar con un médico o farmacéutico y nunca suspender el tratamiento por cuenta propia.

Como medidas preventivas, el Colegio aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., usar protector solar de amplio espectro y reaplicarlo con frecuencia, vestir ropa que cubra brazos y piernas, utilizar sombreros de ala ancha y lentes de sol, además de mantenerse hidratado.