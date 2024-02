¿Me puedo contagiar de sarampión aunque ya tenga las vacunas?

"No es usual tener que aplicar refuerzos porque se ha estimado que la inmunidad es de por vida. Los refuerzos se consideran en personas que han perdido su inmunidad (quimioterapia, trasplantes, etc.), pero no en todos los casos se aplicarán si no corresponde.

"Cuando es necesario, se miden niveles de anticuerpos en sangre, y eso ayuda a definir la necesidad de tener que acudir a un refuerzo o no. En la población general, por tener alta inmunogenicidad y niveles vitalicios, no es una ganancia recurrir a refuerzos", sostiene.