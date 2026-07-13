Más de 800 adultos mayores se han intoxicado por mezcla de medicamentos

De acuerdo con los datos más recientes del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, en lo que va del año ya se han atendido más de 800 casos vinculados en su mayoría con el uso incorrecto de medicamentos.



Confundir una pastilla, duplicar la dosis o realizar combinaciones inadecuadas en el hogar es un peligro mucho más común de lo que se imagina. Esta situación ha encendido las alarmas de las autoridades de salud, ya que eleva drásticamente el riesgo de intoxicaciones, afectando principalmente a la población de la tercera edad (ver video adjunto).



El peligro del olvido y la soledad



Para muchos adultos mayores, el control diario de sus tratamientos se convierte en un desafío. Vecinas de San José como Liliana Montoya, Yanori Muñoz y Xinia Vega coinciden en lo complicado que puede ser mantener el orden de las pastillas, especialmente cuando se toman medicamentos tanto en el día como en la noche.



Los expertos señalan que el factor de riesgo se dispara cuando las personas de la tercera edad viven solas, ya que no cuentan con un familiar que supervise las dosis o detecte un error a tiempo.



"Cuando un adulto mayor vive solo, corre un mayor riesgo de confusión e intoxicación", explicó Viviana Ramos, directora del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones.



​¿Cuáles son las consecuencias de una doble dosis?

Errar en el tratamiento no es un asunto menor. Una dosis doble puede resultar en una sobredosis grave, provocando síntomas como:

Mareos severos y desorientación.​

Presión arterial peligrosamente baja.

Depresión respiratoria.

Somnolencia extrema: un efecto adverso que aumenta drásticamente las probabilidades de sufrir caídas y fracturas en el hogar.

Ante esta problemática, la educación y la guía comunitaria son las mejores herramientas de prevención. Si usted o un familiar tienen dudas sobre cómo organizar sus recetas, existen opciones de apoyo totalmente gratuitas.

Ana Meza, representante de la Fundación Parque La Libertad, informó que brindan charlas especializadas sin costo alguno para enseñar a la población a realizar un manejo adecuado, seguro y ordenado de los medicamentos.

Puede llamar al número 2276-9400 para obtener más información.







