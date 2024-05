Más de 22 mil mujeres en el país esperan una cirugía ginecológica

Más de 22 mil mujeres en el país están a la espera de una cirugía ginecológica.



En algunos centros médicos, la espera es de hasta mil días.

“Tengo biomas, fibromas y dos tumores en el lado izquierdo que me están presionando el útero y se sufren muchos dolores fuertes, aparte de los sangrados, que son constantes, porque yo tengo desde diciembre que todos los días veo sangre”, ese fue el diagnóstico que recibió doña Nelly Salazar.

Desde el año 2021 está a la espera de una cirugía ginecológica.

“Todos los días estoy a la espera de que se llegue el momento, resumiendo sería no sé si traumático o qué, usted sabe todos los días que convive con ese dolor, con esa incertidumbre que no puede hacer muchas cosas, alzar pesado, no poder barrer, porque ya uno sabe lo que le pasa, es muy traumático esperar tanto tiempo una cirugía”, agregó Salazar.