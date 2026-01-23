Más de 1.200 casos de influenza AH3N2 confirman aumento sostenido en Costa Rica

La circulación del virus influenza A (H3N2) mantiene una tendencia al alza en Costa Rica desde noviembre de 2025 y continúa elevada en las primeras semanas de 2026.

Así lo confirmó el doctor Hebleen Brenes, encargado del Centro Nacional de Influenza y de la vigilancia de virus respiratorios del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), ante consulta de Teletica.com.



Durante el año anterior se identificaron, aproximadamente, 4.400 muestras positivas por influenza A en el país. Aunque la presencia del subtipo H3N2 fue baja entre enero y octubre, a partir de noviembre se registró un aumento significativo, con más de 1.000 muestras positivas solo en las últimas semanas del año.



La tendencia no se ha revertido. En lo que va de 2026, la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reporta cerca de 1.000 muestras positivas por influenza A, y la gran mayoría corresponde al subtipo A (H3N2), el mismo que predomina actualmente en varias regiones del mundo durante esta temporada.



Desde noviembre anterior, la CCSS ha notificado alrededor de 1.500 casos positivos por influenza A. De estos, el Centro Nacional de Referencia de Virología (CNRV) del Inciensa ha identificado 1.262 casos confirmados de influenza A (H3N2), lo que consolida a este subtipo como el principal responsable del incremento de infecciones respiratorias que se observa actualmente en el país.



Como parte de la vigilancia genómica, un 21% de las muestras secuenciadas corresponde al subclado K (conocido mundialmente como “supergripe”). Hasta el momento, el Inciensa ha confirmado 39 casos de este subclado. El doctor Brenes aclaró que estos datos provienen de un muestreo especializado, por lo que no representan la totalidad de los contagios, sino una muestra que permite monitorear la evolución del virus y detectar posibles cambios en su comportamiento.

Los síntomas de esta enfermedad incluyen tos, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio extremo y, en algunos casos, vómitos o diarrea (más común en niños).