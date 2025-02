Mar, piscinas e infecciones de oído: todo lo que necesita saber

Sumergirse en agua de mar o en una piscina es, para algunos, causa de infecciones en los oídos, un padecimiento muy frecuente en la temporada de verano.

El doctor Carlos Saborío, especialista en Otorrinolaringología, explicó ampliamente las causas de este padecimiento en el programa Su Salud, de Teletica.com, además de las razones por las que esto no afecta a todos los pacientes por igual.

En primer lugar, hay que tomar en cuenta factores propios de la anatomía de su oído.

“Hay ciertas situaciones dentro de nuestro oído que pueden predisponer a que el agua se quede atrapada dentro y que eso genere que la piel del oído, porque hay que acordarnos que la parte externa del oído, que es a donde llega el agua, es pura piel y esa piel puede macerarse y puede agrietarse cuando está enfrente de mucha humedad.

“A veces, hay residuos de cera o taponcitos de cera que generan que el agua entre y se queda atrapada detrás del tapón. Eso es algo que lo podemos sentir cuando nos metemos a una piscina y decimos: ‘Qué raro, me entró agua en el oído, pero no me sale y no me sale y no me sale’. A veces, tenemos conductos auditivos que son pequeñitos o que son muy tortuosos, tienen ciertas formas que no favorecen a que el agua salga solita”, explicó el médico.​