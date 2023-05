Madre e hija protagonizan primer trasplante de hígado con donante vivo en Costa Rica

“Quiero decirles que estoy sumamente agradecida, primero con Dios porque sin él esto no hubiera sido posible, al equipo de cirujanos, a mi red de apoyo, a mi hermosa hija (...) He sentido que he tenido un montón de ángeles alrededor, no los puedo llamar de otra manera, he sentido cuanto el equipo nos ha apoyado a las dos, que nos ha dado una seguridad increíble y el amor con el que han trabajado me dejó sorprendida", dijo la mujer que recibió parte del órgano.