Listas de espera o listas de muerte en la Caja: el drama de 5.700 familias

Los datos son contundentes: entre 2023 y 2025, 5.700 personas murieron mientras se encontraban en lista de espera quirúrgica en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sin embargo, la institución niega que la causa de los fallecimientos esté directamente relacionada con la espera.

El informe, divulgado por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) con base en datos de la Gerencia Médica, revela una realidad que golpea a miles de familias costarricenses.

200.000 personas esperan actualmente una cirugía en la CCSS.

El tiempo mínimo promedio de espera supera un año .

Sumando listas de espera de cirugías, consulta externa y procedimientos diagnósticos, el total alcanza 1,3 millones de personas .

En promedio, 8 pacientes que estaban en lista de espera mueren cada día.

El Sindicato de Enfermería advierte que la lista más extensa corresponde a procedimientos clave para diagnósticos médicos, como ultrasonidos, rayos X y otros estudios esenciales para detectar enfermedades a tiempo.

Posición oficial

La CCSS insiste en que los fallecimientos no pueden atribuirse directamente a las listas de espera. No obstante, los datos de Undeca y el impacto en las familias afectadas plantean un debate urgente sobre la capacidad del sistema de salud para responder a la demanda.