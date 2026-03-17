Limitaciones del país empujan a familias a viajar a España por cirugías cardíacas

Ocho de cada mil niños nacidos vivos presentan alguna enfermedad cardíaca. En Costa Rica, esto se traduce en alrededor de 500 bebés con cardiopatías, de los cuales al menos 250 requerirán entre una y tres cirugías para sobrevivir.

Ante esta realidad, el Hospital Nacional de Niños, con limitaciones de personal y recursos, realiza esfuerzos constantes para atender los casos. Sin embargo, no siempre es posible responder a tiempo.

En ese contexto, muchas familias se enfrentan a largas listas de espera y optan por buscar alternativas fuera del país. La opción más frecuente ha sido viajar a Barcelona, España, donde ya se han operado 71 menores costarricenses: 20 enviados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y 51 gracias a campañas de recaudación.

Historias de familias que viajan: El caso de Jenzu, Diego y Lahiam

El caso de Jenzu y Diego, vecinos del Valle de la Estrella, refleja esta realidad. El 30 de diciembre de 2025 acudieron a la solidaridad del país para salvar la vida de su bebé, Lahiam, diagnosticado con una cardiopatía congénita.

Su objetivo era reunir 35 millones de colones para costear la cirugía y el generoso corazón del pueblo de Costa Rica respondió. En menos de dos meses, lograron recaudar los fondos necesarios y viajaron a Barcelona, un trayecto de más de 9 mil kilómetros, acompañados por Telenoticias.

Ya en la capital catalana, iniciaron los exámenes preoperatorios en medio de la urgencia. Cada día que pasaba, el estado del corazón de Lahiam se deterioraba, por lo que el tiempo era determinante.

Con la valentía que caracteriza los a costarricenses, estos padres y Liam se preparan a enfrentar la que será hasta ahora la prueba más difícil de sus vidas.

Thiago y María Celeste

Nos movemos a la habitación 204 del hospital Universitario Dexeus. Aquí encontramos a María Celeste y Thiago, de siete años. Son vecinos de San Francisco de Heredia.

​Ellos llegaron a Barcelona a inicios de febrero gracias a un acuerdo entre la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS), el Instituto Internacional CorAll y la fundación CorrAll Family.

Thiago nació con una cardiopatía conocida como ventrículo único, una condición en la que solo funciona la mitad del corazón. El menor requería con urgencia una cirugía llamada Fontan, un procedimiento que permite redirigir la sangre hacia los pulmones sin pasar por el corazón.

Tras la intervención, su recuperación ha sido satisfactoria. En el hospital, comparte espacio con otros niños costarricenses que enfrentan situaciones similares, como Anderson, quien se preparaba para entrar al quirófano.

Thiago y a su madre salen comparten con Anderson, otro niño costarricense en Barcelona que va rumbo al quirófano.

Thiago sabe bien lo que enfrentará compañero de batalla y amigo. No dicen mucho, pero sin duda son mejores las palabras del corazón.

Anderson inicia su viaje al quirófano, estará ahí durante las siguientes cinco horas. Los nervios y preocupación se entrelazan con la esperanza. ¿Qué pasará? Eso lo conoceremos mañana en la segunda entrega del especial Destino: Salvando Corazones .

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