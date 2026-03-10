Liceo de Moravia reanuda clases tras descartar caso de sarampión

El Ministerio de Salud descartó un caso sospechoso de sarampión en el Liceo de Moravia y levantó la suspensión de lecciones en ese centro educativo.



Durante este fin de semana, el Centro Nacional de Referencia Virológica del Inciensa confirmó dos casos de sarampión.



El primero corresponde a una menor de edad, vecina de Pococí, y el segundo caso corresponde a una mujer de 41 años, vecina de Dulce Nombre de Coronado.

Según indicaron las autoridades, ambos casos están asociados a un mismo brote. "Actualmente, se encuentran evolucionando de forma satisfactoria y no han presentado complicaciones", explicaron.



Fue tras la investigación del último caso confirmado que Salud identificó un caso sospechoso asociado al centro educativo Liceo de Moravia, por esta razón se tomó la decisión de suspender lecciones.

Sin embargo, este lunes fue descartado, luego de que los resultados de laboratorio analizados por el Inciensa dieran negativo.

Por esta razón, las clases se retomarán mañana con total normalidad.



Lo que sí se mantiene es la suspensión preventiva de actividades vinculadas a un programa del Ministerio de Cultura y Juventud, como parte de las medidas de control.

Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse atenta ante la presencia de estos síntomas:

Fiebre alta (mayor a 39 °C)​

Dolor o malestar general en el cuerpo

Secreción nasal

Tos

Conjuntivitis (ojos rojos)

Erupción o manchas en la piel ﻿

En caso de presentar alguno de estos síntomas, se les solicita acudir de inmediato al centro de salud más cercano.