Joven sufre grave perforación intestinal por aguantarse las ganas de ir al baño

Un joven vecino de Pavas vivió una experiencia médica extrema tras ignorar durante varios días las señales de su cuerpo. Según relató a Teletica.com, sufrió una perforación en el intestino grueso luego de aguantar por casi tres días las ganas de ir al baño, una decisión que atribuye a su apretada agenda laboral.

El afectado, cuya identidad no fue revelada, ind﻿icó que nunca imaginó que posponer algo tan básico pudiera desencadenar consecuencias tan graves.

“He pasado por más de 20 operaciones desde entonces. Es un calvario que no se lo deseo a nadie. Por una completa estupidez, de verdad les digo: nunca, pero nunca se aguanten las ganas de ir al baño”, expresó.

El joven fue internado de emergencia en el Hospital San Juan de Dios, donde le han realizado las cirugías y tratado una condición considerada de alto riesgo que requiere intervención quirúrgica inmediata.

¿Qué dicen los especialistas?

Ante este caso, Teletica.com consultó al gastroenterólogo Luis Carlos Araya, quien explicó que, aunque contener las ganas de evacuar de forma ocasional no suele generar problemas, hacerlo de manera frecuente puede provocar complicaciones importantes.

“El principal efecto es el estreñimiento. Entre más tiempo permanezcan las heces en el intestino, más agua se reabsorbe, lo que las endurece y dificulta su expulsión”, detalló el especialista.

Según Araya, esta situación puede derivar en fisuras anales debido al esfuerzo al defecar y, en casos prolongados, en una impactación fecal, donde las heces se acumulan en el intestino grueso sin poder avanzar.

No obstante, aclaró que una perforación intestinal por esta causa es “muy infrecuente” y ocurre solo tras una progresión de síntomas ignorados durante un largo periodo.

Señales de alerta y prevención

El médico enfatizó que una perforación intestinal constituye una emergencia médica. Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor abdominal intenso, presión arterial baja, desorientación y malestar general.

“Cualquier dolor abdominal severo debe ser motivo de consulta inmediata en un servicio de emergencias”, advirtió el médico.

Para prevenir este tipo de complicaciones, el especialista recomienda mantener hábitos saludables como:

Consumir al menos dos litros de agua al día .

Incluir fibra en la dieta (frutas, legumbres y cereales).

Atender oportunamente las señales del cuerpo para evacuar.

De acuerdo con los especialistas, este caso sirve como ejemplo para no subestimar las necesidades fisiológicas básicas y de mantener una adecuada salud intestinal como parte fundamental del bienestar general.