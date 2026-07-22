Joven madre busca una cirugía para conservar el 35% de la visión que le queda

Una joven madre costarricense lucha contra el tiempo para conservar el limitado porcentaje de visión que posee. Ella requiere una intervención quirúrgica inmediata que elimine una complicación por cataratas, la cual empeoró severamente su condición de salud actual.



Paola Solís, vecina de San Carlos, nació con una enfermedad degenerativa llamada retinosis pigmentaria. Este padecimiento provoca una pérdida progresiva de la capacidad visual, la cual suele manifestarse inicialmente con ceguera nocturna y una reducción severa del campo periférico.



A pesar de este panorama, Solís construyó su vida y mantuvo su independencia con solo un 35% de visión. No obstante, hace un año su condición médica se complicó drásticamente, reduciendo su capacidad visual a tan solo un 2%.



Una cirugía especializada representa la oportunidad para corregir este problema, recuperar la autonomía que perdió recientemente y permitirle continuar con el cuidado de su familia.



El costo del procedimiento médico asciende a los 8 millones de colones, una cifra económica que su núcleo familiar no tiene la capacidad de costear en este momento.



Si usted desea colaborar con esta familia para que la afectada recupere el 35% de la vista que necesita, puede realizar su aporte económico a través de la plataforma SINPE Móvil: 8900-6917, a nombre de Paola Solís.



Cualquier contribución será de enorme valor para el bienestar de esta madre y su hogar.