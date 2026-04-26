Investigación revela que nanopartículas de la leche podrían combatir el cáncer biliar

Un equipo científico de Mayo Clinic avanza en una innovadora estrategia para combatir el colangiocarcinoma, un tipo de cáncer de las vías biliares poco común y de comportamiento agresivo, que actualmente cuenta con escasas alternativas terapéuticas.

El oncólogo quirúrgico en Mayo Clinic, Rory Smoot, explicó que la propuesta consiste en utilizar nanopartículas obtenidas a partir de la leche como sistema de transporte para llevar tratamientos directamente hasta las células tumorales.



De acuerdo con los resultados publicados en JHEP Reports, este enfoque permitiría desarrollar terapias génicas dirigidas que actúan de manera precisa sobre el tumor, reduciendo el impacto sobre el tejido sano, según indicó el experto.

"Un problema importante es la falta de medicamentos que traten las alteraciones específicas de estos cánceres. Nuestro enfoque está diseñado para desactivar genes específicos impulsores del cáncer, preservando al mismo tiempo el tejido sano", explicó Smoot.

La investigación se basa en el uso de ARN de interferencia pequeño (siRNA), una herramienta capaz de bloquear temporalmente la actividad de genes vinculados al desarrollo del cáncer.

Para identificar la mejor forma de dirigir este tratamiento, los científicos analizaron una enorme colección de moléculas, cerca de 600 billones de secuencias de ADN, con el fin de encontrar aquellas capaces de adherirse específicamente a las células cancerosas.

Es así como a través de una técnica denominada Cell-SELEX, lograron aislar ﻿una secuencia corta de ADN (aptámero), que funciona como un sistema de reconocimiento molecular para localizar el tumor.



De acuerdo con el investigador y primer autor del estudio, Dr. Brandon Wilbanks, este "GPS molecular” fue incorporado a nanopartículas lipídicas derivadas de la leche, previamente diseñadas como vehículos biocompatibles para transportar terapias dentro del organismo. Una vez cargadas con el siRNA y combinadas con el aptámero, estas partículas lograron llevar el tratamiento directamente a las células malignas.

"Demostramos que este sistema podía administrar la terapia de silenciamiento génico directamente al tumor... Esto condujo a una disminución del crecimiento tumoral y a un aumento de la muerte de células cancerosas, sin dañar los tejidos sanos circundantes", ahondó el Dr. Wilbanks.

Aunque por ahora los resultados corresponden a una fase preclínica, la tecnología ya ha sido patentada. El siguiente paso será perfeccionar las dianas genéticas y probar esta estrategia en distintos tipos de colangiocarcinoma, indicaron los expertos.

﻿A largo plazo, los investigadores buscan desarrollar tratamientos personalizados, adaptados a las características genéticas de cada paciente, utilizando esta plataforma basada en derivados de la leche.