Influenza es el virus que más muertes ha provocado este año en el Hospital de Niños

El virus de la influenza tipo B es el que más muertes ha provocado este año en el Hospital Nacional de Niños.

De acuerdo con las autoridades médicas, dos menores de edad, muy pequeños, murieron a causa de la infección del virus.

Los especialistas recuerdan que se trata de muertes prevenibles, ya que actualmente el país cuenta con la vacuna contra la influenza. Sin embargo, la cobertura en menores de 6 meses a 7 años es muy baja, tan solo del 31% a siete semanas de haber iniciado la campaña vacunal.

El centro médico pediátrico reporta otras tres muertes: una causada por el rinovirus, otra por adenovirus y otra bajo investigación.

Más información sobre estos fallecimientos en el video adjunto de Telenoticias.