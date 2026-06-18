Incontinencia urinaria afecta a seis de cada 10 adultos mayores en Costa Rica

En el marco de la Semana Mundial de la Continencia, especialistas advierten sobre la alta prevalencia de la incontinencia urinaria en Costa Rica y llaman a romper los tabúes que rodean esta condición.

Según datos recientes, seis de cada 10 personas mayores de 65 años viven con algún grado de pérdida involuntaria de orina, lo que refleja un problema de salud pública que impacta la calidad de vida de miles de adultos mayores en el país.

La incontinencia urinaria, caracterizada por la pérdida involuntaria de orina, afecta a más de 425 millones de personas en el mundo y puede presentarse en distintas etapas de la vida.

En Costa Rica, además de los adultos mayores, hasta un 62% de las mujeres adultas experimentan este problema en algún momento de su vida. Aunque suele asociarse con el envejecimiento, también puede estar vinculada a factores como embarazo, postparto, obesidad, enfermedades neurológicas o afecciones prostáticas.

Especialistas insisten en que la condición no debe normalizarse ni asumirse como inevitable. “La incontinencia urinaria no debe vivirse en silencio. Existen tratamientos, terapias y soluciones que pueden mejorar significativamente la calidad de vida”, señaló Esteban Pérez de TENA en Costa Rica.

Pérez recomienda fortalecer el piso pélvico mediante ejercicios como los de Kegel, mantener un peso saludable y moderar el consumo de irritantes vesicales como la cafeína.

El papel de las personas cuidadoras resulta fundamental en el acompañamiento de quienes viven con esta condición.

Además de brindar apoyo físico y emocional, son clave en la detección temprana de síntomas y en el seguimiento de tratamientos.

“Brindar educación y apoyo a las personas cuidadoras es esencial para un abordaje integral de la incontinencia urinaria”, agregó Pérez.

La información clara y los recursos adecuados permiten reducir la carga emocional y física de quienes asumen esta labor.