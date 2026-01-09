Hospitales de Cartago y Limón son parte de los proyectos de CCSS para 2026

Iniciar la construcción de los hospitales de Cartago y Limón y entregar nuevas áreas de salud forman parte de la hoja de ruta de la Caja Costarricense de Seguro Social para el 2026.

Miles de asegurados esperan meses o años por una cita, otros han tenido que recibir atención en un pasillo por falta de espacio y muchos deben recorrer kilómetros ante la falta de servicios en sus localidades.

Una realidad que la Caja espera subsanar con una serie de obras en este 2026.

Entre los proyectos en fase de ejecución destacan el nuevo servicio de hematología del Hospital Calderón Guardia, así como la construcción de los hospitales de Cartago y Limón. Obras esperadas que tomarán años para tener listas.

Para este 2026 se estima la entrega de nuevas áreas de salud en comunidades como Acosta, Cariari, Orotina–San Mateo y Aguas Zarcas, lo que permitirá ampliar la cobertura y mejorar la atención primaria para miles de usuarios.

La Caja prevé avanzar en la construcción de áreas de salud en zonas estratégicas como Cóbano, Garabito y Nicoya.

En este 2026 la institución destinará cerca de ¢250 mil millones a inversión física, con prioridad en infraestructura hospitalaria y equipamiento médico.

Con este portafolio de proyectos, la CCSS busca poder brindar una atención más oportuna y moderna en los próximos años.