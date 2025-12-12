Hospitales buscan alternativas ante faltante de especialistas en cierre de año

Los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentan nuevamente problemas de cobertura de médicos especialistas en este cierre de año.

En centros médicos como el Hospital México ya se reportan especialidades afectadas. Ante esta situación, el centro coordina con las autoridades institucionales la activación de protocolos que permitan, eventualmente, el traslado de pacientes hacia otros hospitales donde sí haya disponibilidad de especialistas.

Debido al escenario previsto para estas fechas, las autoridades médicas hacen un llamado a la prevención con el fin de evitar la saturación de los servicios. La intención es reducir el aumento de atenciones que suele presentarse cada fin de año y que, en esta ocasión, podría agravarse por la falta de especialistas.