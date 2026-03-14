Hospital de Niños reporta nueva muerte de menor por virus respiratorios

El Hospital Nacional de Niños (HNN) informó este viernes de la muerte de otro menor de edad a causa de los virus respiratorios.

Con este caso, ya son tres los menores que han fallecido este año en el centro médico pediátrico del Seguro Social.

La doctora Lydiana Ávila, pediatra infectóloga de la institución, alertó que el nuevo paciente que falleció no tenía una enfermedad de fondo.

"De estos pacientes, 2 tenían enfermedades de fondo, y el nuevo no", afirmó.