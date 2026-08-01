Hospital de Heredia advierte posible cierre de salas de cirugía por falla en sistema

La dirección médica del hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, advirtió que las inconsistencias en el nuevo sistema informático sobre gestión de personal provocarían el cierre de salas de cirugía.

Así lo hizo ver Priscilla Balmaceda, directora del centro médico, en una nota enviada a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marvin Palma.

”Uno de los riesgos identificados se relaciona con la generación de motivos de sustitución y la confección de acciones de personal dentro del nuevo esquema de gestión", dijo la doctora.

Balmaceda agregó que "a ello se suman situaciones vinculadas con los derechos de gestión y la falta de identificación o disponibilidad de determinada información por parte del sistema, lo que ocasiona retrasos en la tramitación y aprobación de nombramientos”.



La directora explicó que esto ocasionaría la imposibilidad de nombrar personal para poder habilitar tres salas de cirugía, dos áreas de observación de emergencias con 24 camas y cinco camas de hospitalización.

Este medio solicitó la posición del gerente médico, pero al cierre de esta nota, la solicitud seguía en trámite.