Hospital de Barcelona aceptó recibir a niña con agresivo tumor mientras continúa campaña de donación
La historia de Mary Paz sigue tocando corazones en todo el país. Le contamos.
Gracias al apoyo de miles de costarricenses, una niña que enfrenta un agresivo tumor podrá viajar a España para someterse a una cirugía que le salvará la pierna.
El hospital en Barcelona aceptó recibir a la menor mientras continúa la campaña para reunir el dinero faltante.
La historia de Mary Paz sigue tocando corazones en todo el país.
Esta niña de 11 años fue diagnosticada con rabdomiosarcoma alveolar, un cáncer agresivo que en Costa Rica solo podía tratarse con la amputación completa de su pierna.
Sin embargo, una opción en España abrió una esperanza distinta y ese sueño comienza a hacerse realidad.
Gracias a la solidaridad de cientos de costarricenses, la familia podrá viajar a Barcelona, pues ya se logró solventar cerca del 70% de los gastos médicos.
Aún faltan alrededor de 60 mil euros, por lo que la campaña de recaudación continúa activa.
Una vez en Barcelona, Mary Paz será sometida a una serie de chequeos para determinar el plan de cirugía.
La operación está programada para el 1 de diciembre, un día que su familia espera con fe y enorme esperanza.
La familia de Mary Paz continúa recibiendo donaciones por medio del Sinpe Móvil 8745-7451, a nombre de Fabiola Guerrero, o bien en el sitio web: juntospormarypaz.com.