Hablamos en confianza sobre el vitiligo

10 de noviembre de 2023, 10:20 AM

Esta condición es el resultado de una falta de melanina, el pigmento responsable de dar color a la piel, el cabello y los ojos.



Aunque el vitiligo no es doloroso ni contagioso, puede tener un impacto significativo en la apariencia y la autoestima de quienes lo padecen.



La causa exacta no se comprende completamente, se cree que involucra una combinación de factores genéticos, autoinmunes y ambientales. Puede afectar a personas de todas las edades, etnias y géneros. A menudo, las manchas son más evidentes en áreas expuestas al sol, como la cara, las manos y los brazos (ver video adjunto).



A pesar de que no existe una cura definitiva para el vitiligo, existen tratamientos que pueden ayudar a mejorar la apariencia de la piel afectada. Estos incluyen terapias tópicas, fototerapia y, en algunos casos, trasplante de células de melanocitos.