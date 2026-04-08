Guerra en Medio Oriente pone en riesgo suministro de medicamentos e insumos en CCSS

El conflicto en el Medio Oriente tiene en riesgo el abastecimiento de medicamentos e insumos en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Gerencia de Logística de la institución inform﻿ó que mantiene al menos 1.500 contratos con proveedores de países asiáticos que podrían tener complicaciones en traslados de las mercancías por la guerra.

Esteban Vega de la O, gerente de ese departamento, explicó que la entidad activó desde febrero un plan de contingencia para mitigar posibles impactos directos en el Seguro Social.

"La herramienta de trazabilidad y monitoreo de la logística mundial integra base de datos internas con indicadores internacionales de riesgo, mediante una matriz de registro y un tablero interactivo", aseguró.

La institución hace uso de la inteligencia artificial para monitorear de cerca la situación y tomar medidas alternas en caso de afectaciones, como compras externas o cambios de rutas para poder tener acceso a los medicamentos e insumos necesarios.

"La herramienta permite focalizar la atención en productos y proveedores cuyos países de origen podrían verse afectados, así como solicitar a los contratistas la verificación con los fabricantes de posibles impactos en las entregas programadas", añadió.

Según la CCSS, es un protocolo que ha venido trabajando desde la pandemia del COVID-19 y la experiencia con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Actualmente, el Seguro Social recibe productos de países como China y la India; y materia prima de Afganistán y Pakistán.