Futuro del hospital de Cartago sufre nuevos retrasos

"Es muy lamentable porque cuando se propuso la moción de que el tema se viera a más tardar este 21 de diciembre, era porque era el último día que se podía sesionar. Y la presidenta ejecutiva no dijo en ese momento que salía a vacaciones desde el día 20, o si no se hubiera tomado otro acuerdo", comentó Martha Rodríguez, miembro de la Junta Directiva.



"Esto es inaudito de un funcionario público de ese rango, que salga a avisar faltado dos días de una reunión que ella misma programó como parte de la Junta Directiva de la CCSS para tomar la decisión de la construcción del hospital Maximiliano Peralta", señaló Janice Sandí de la Unión Médica Nacional.

“Estamos viviendo una situación en que el observador más ingenuo se da cuenta de que no es que falte voluntad para construir el hospital, es que hay una voluntad de no hacerlo. Y es una voluntad que no tiene razones de peso”, aseveró Eduardo Castillo, de la Junta de Salud del Hospital de Cartago.