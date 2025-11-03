FAO alerta: Obesidad en Costa Rica ya es un problema crítico

La obesidad en Costa Rica se ha convertido en un problema crítico, así lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su más reciente informe.

El organismo señala que la principal causa está relacionada con el alto costo de mantener una dieta balanceada y saludable, lo que ha llevado a un aumento sostenido en los índices de sobrepeso y obesidad.

Aunque Costa Rica ha logrado reducir los niveles de hambre en los últimos años, la obesidad y el sobrepeso siguen en aumento. Los expertos denominan a este fenómeno la “paradoja de la malnutrición”.

De acuerdo con la FAO, actualmente uno de cada tres adultos en el país presenta obesidad. Entre las causas destacan los cambios en los patrones alimentarios, el mayor acceso a productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, la disminución de la actividad física y el elevado costo de los alimentos saludables.