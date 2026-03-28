Extraditable cobró millonarias facturas a CCSS por servicios que no se pudieron demostrar

El extraditable número 18 del país, Carlos Solórzano Campos, cobró millonarias facturas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por servicios que la institución no pudo demostrar.

Un informe de la propia auditoría de la CCSS, al que tuvo acceso Telenoticias, evidencia una serie de irregularidades e incongruencias en los cobros del empresario.

Solórzano es el propietario de la empresa Laurel del Sur S.A., con la que le brinda servicios de traslado de pacientes en sus ambulancias privadas al Seguro Social.

De acuerdo con el informe institucional, en los primeros 6 meses del 2015 presentó 282 facturas con las que cobró ₡33 millones.

"En el pago de facturas por traslados de pacientes existen incongruencias que generan dudas razonables sobre la ejecución y la veracidad de la información consignada en las facturas", reza el escrito en poder de este medio.

No existieron registros

En el informe se detalla que el empresario cobró la factura 8181 por el traslado de un paciente desde la Zona Sur hasta el hospital México. La información presentada señala que el recorrido inició a las 4:00 a.m., y finalizó a las 10:00 en el centro médico ubicado en la Uruca.

Sin embargo, la empresa de Solórzano cobró también -ese mismo día- la factura 8182 por el traslado de un paciente al hospital Nacional Psiquiátrico. En la información indicaron la misma unidad de ambulancia y el mismo chofer.

La Auditoría trató de demostrar que se brindó ese servicio cobrado, pero al revisar el expediente clínico de los pacientes, evidenció que estos no tuvieron registros de traslados de centros médicos.

"Para esta Auditoría no fue posible demostrar de manera clara, si los traslados en ambulancia pagados a la empresa Laurel del Sur S.A., se efectuaron según lo indicado en las facturas", alertó el departamento.

Inconsistencia en traslados

El órgano auditor consultó con la entonces coordinadora del Servicio de Transportes de la CCSS, Lorena Lizano, sobre los tiempos de traslados de pacientes desde la Zona Sur.

La funcionaria respondió que el viaje desde "el citado centro médico (hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón) a la ciudad de San José tiene una duración en promedio de 14 horas ida y regreso, si no se produce ningún retraso y sin tener que esperar al paciente trasladado".

Empero, en otras de las facturas cobradas, el extraditable proveedor del Seguro Social, indicó que inició un viaje a medianoche al hospital San Juan de Dios y ese mismo día cobró otra factura por un trayecto con la misma ambulancia y el mismo chofer saliendo a las 3:00 p.m., desde el Escalante Pradilla de Pérez Zeledón.

"Se evidenciaron debilidades e inconsistencias que generan dudas respecto a la ejecución de los servicios, los kilómetros recorridos y los datos consignados en los reportes de traslados presentados como prueba documental de los cobros realizados. En consecuencia podría haber tenido implicaciones negativas para la institución", apuntó la Auditoría.

Extraditable

Solórzano Campos es conocido por las autoridades policiales como Chanchita. Es un abogado y notario de 55 años y fue detenido este jueves a solicitud de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Las autoridades norteamericanas lo acusan de presunto tráfico internacional de drogas.