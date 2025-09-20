Esto es lo que debe saber antes de ponerse un balón gástrico para bajar de peso

El balón gástrico se ha convertido en una opción cada vez más utilizada para tratar el sobrepeso y la obesidad, condiciones que afectan a millones de personas en el mundo.

Para el gastroenterólogo Farhad Razvani, invitado en el programa Su Salud de Teletica.com, el contexto es claro: “Definitivamente, la pandemia más grande que afrontamos hoy es el problema de la obesidad (…) Hay muchas alternativas para la pérdida de peso, desde medicamentos, procedimientos endoscópicos, el balón es uno de ellos, también existen mangas endoscópicas y al final la cirugía”.



Se trata de un dispositivo de silicona que se coloca dentro del estómago mediante una gastroscopia. Una vez en su lugar, se rellena con líquido para ocupar más espacio. Según explicó el especialista, “esto provoca un fenómeno de restricción (…) entonces el paciente siente saciedad y se le quita mucho el apetito, lo que genera una pérdida de peso en el paciente”.



El balón está indicado en personas con un índice de masa corporal superior a 25, especialmente si presentan enfermedades asociadas como diabetes o hipertensión.

“Los pacientes que tienen un índice de masa corporal de más de 28 o 30 serían candidatos básicamente todos, desde mayores de 13 años hasta 65, 70 años”, señaló Razvani. No obstante, aclaró que existen casos en los que no se recomienda, como en personas anticoaguladas, con enfermedades hepáticas severas, úlceras gástricas o hernias hiatales muy grandes.



En cuanto a los resultados, el especialista explicó que el procedimiento suele ayudar a perder entre 14 y 20 kilos en un periodo de seis meses a un año, lo que equivale a un 14% o 18% del peso corporal total. Sin embargo, la efectividad depende en gran medida del compromiso del paciente.

“Un paciente podría perfectamente tener una mala dieta con el balón adentro, y ahí no hay un buen resultado”, advirtió.

El balón no es permanente. Debe retirarse máximo 12 meses después de la colocación y, al hacerlo, puede existir riesgo de recuperar el peso perdido.

“Una de las virtudes que tiene el balón es que es un método reversible (…) pero en cierta parte tiene un problema negativo que es que cuando lo quitamos, puede haber reganancia de peso, el famoso rebote”, indicó el médico.

Razvani enfatizó que ninguna técnica es mágica y que el verdadero éxito depende de cambios en los hábitos de vida.

“No hay forma de perder peso sin hacer cambios en el estilo de vida (…) ni el bypass, ni la manga gástrica, ni el balón intragástrico, ni los medicamentos, ninguno es mágico”, concluyó.



