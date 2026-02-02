Este es el parte médico de dos pacientes diagnosticados con chikungunya en Esparza

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó, este lunes, que los dos pacientes diagnosticados con chikungunya en Esparza, Puntarenas, están bien de salud.

La institución compartió detalles sobre su condición tras una consulta realizada por Teletica.com.

“En relación con las consultas, los pacientes se encuentran en buen estado de salud, evolucionando en sus casas de habitación”, indicó la institución a este medio, mediante un correo electrónico, descantando así la necesidad de hospitalización.



El primer caso confirmado, el 21 de enero pasado, fue el de un joven de 24 años, vecino del cantón puntarenense, quien no presenta ninguna complicación asociada a la enfermedad. Días más tarde, el Ministerio de Salud anunció un segundo positivo, también en Esparza: una costarricense de 51 años. Ambos, según detallaron, pudieron haberse infectado en fechas similares.

Las autoridades sanitarias ya habían informado que, de siete a 10 días tras el diagnóstico, el paciente debe, de preferencia, permanecer aislado en su domicilio. En este periodo es crucial extremar las medidas de protección para evitar que un mosquito lo pique y pueda contagiar a otros.

Entre los síntomas más comunes del chikungunya, transmitido por mosquitos de la familia Aedes, se encuentran fiebre alta (mayor a 39 °C), dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general

Salud mantiene la vigilancia epidemiológica y coordina acciones para el control de vectores, por medio de fumigaciones en la zona de los contagios, con el objetivo de proteger a la población y evitar más casos. Asimismo, se recomienda a la ciudadanía: