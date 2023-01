Esmalte semipermanente con lámpara: ¿Podría provocar cáncer de piel?

28 de enero de 2023, 8:18 AM

El médico no recomienda el uso de este tipo de radiación para el esmaltado. Dijo, además, que si se va a usar, lo ideal es proteger la piel con un aislante para que no tenga contacto directo.

​"Yo recomiendo no usar lámparas, yo me hago mis uñas con un procedimiento de esmalte normal. No nos juguemos que nos dé un cáncer", finalizó la doctora.