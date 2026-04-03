Escasez de sangre preocupa a hospitales en plena Semana Santa

Mientras cientos de costarricenses aprovechan la Semana Santa para salir de paseo, los hospitales del país enfrentan un escenario delicado: las reservas de sangre se encuentran en niveles críticos para atender emergencias.

Centros médicos como el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia y el México reportan disponibilidad limitada, justo en una de las épocas del año en las que aumentan los accidentes y las atenciones urgentes.

La situación es aún más compleja si se toma en cuenta que cerca del 90% de la sangre disponible ya fue distribuida a hospitales de la red nacional, lo que deja márgenes muy reducidos para responder ante nuevas emergencias.

Ante este panorama, varios hospitales habilitaron horarios especiales para facilitar la donación de sangre durante la Semana Santa.

En el Hospital México, el banco de sangre atenderá donantes este viernes, sábado y domingo santos, en horario de 7:00 a.m. a 12:30 p.m..

En el Hospital Calderón Guardia, la recepción de donantes se realizará este viernes santo, de 6:30 a.m. a 5:30 p.m..

Por su parte, en el Hospital San Juan de Dios se podrá donar sábado santo, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m..

Las autoridades recuerdan que donar sangre es un acto seguro y vital. Para hacerlo, es necesario ser mayor de edad, gozar de buena salud, y no haber tenido infecciones recientes ni procedimientos como cirugías o tatuajes en los últimos meses.