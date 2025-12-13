¿Es cierto que el alcohol daña el hígado? Un médico despeja la duda

En medio de las celebraciones de fin de año, una duda recurrente aparece entre reuniones y brindis: ¿realmente el alcohol afecta el hígado o es solo un mito popular? Para aclararlo, el programa Su Salud de Teletica.com conversó con el doctor Manuel Rojas, médico internista, quien explicó la importancia de este órgano y su relación directa con el consumo de licor.



Rojas recordó que el hígado cumple funciones esenciales, entre ellas la desintoxicación. Según dijo, “todo lo que son elementos nocivos o elementos tóxicos al organismo van a pasar por hígado”, y para procesarlos utiliza enzimas especiales. Entre esas sustancias destaca precisamente el alcohol.

El especialista explicó que “el licor tiene por predilección pasar por hígado, pero obviamente tiene su nivel”, lo que significa que la capacidad de desintoxicar no es ilimitada.



Cuando se le preguntó directamente si el licor puede dañar este órgano, el médico fue claro: “es el tóxico número uno para hígado”. Además, profundizó en que no existe una cantidad universalmente segura, pues depende del metabolismo de cada persona. “Hay pacientes que se le llaman acetiladores rápidos, toman y no se emborrachan; y otros se toman una cerveza y están borrachos, porque son acetiladores lentos”, explicó. Esa variabilidad hace imposible afirmar que una dosis estándar sea inofensiva.



No obstante, hay señales claras de que el cuerpo está recibiendo daño.

“El paciente que tiene ingesta etílica y tiene transaminasas elevadas, esto es una llamada de alerta, pare, pare, porque ya está produciendo daño”, señaló. Incluso comparó el desgaste del hígado por consumo continuo de licor con raspar un sofá repetidamente hasta abrir un hueco: “ese proceso inflamatorio crónico va a ir sustituyendo el tejido funcional normal del hígado por tejido cicatrizal”, un camino que puede llevar a cirrosis.



El hígado graso también puede estar vinculado al alcohol. Rojas señaló que “la aparición de hígado graso también es una condición que te dice: este paciente está tomando más de lo normal”, y recordó que las calorías del alcohol —“calorías muertas”, como las describió— también contribuyen al daño.



