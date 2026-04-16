Enfermedades neurológicas presionan al sistema de salud en Costa Rica

Costa Rica envejece rápidamente: se proyecta que la población de 65 años o más se duplicará en los próximos 20 años. Este cambio demográfico representa un desafío tanto para el sistema de pensiones como para la atención médica.

El acelerado proceso de envejecimiento poblacional que vive el país es impulsado por una baja natalidad y una alta esperanza de vida de 81 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Este fenómeno está generando un impacto creciente en el sistema de salud, especialmente por el aumento de enfermedades neurológicas asociadas con la vejez.

Un análisis de la Coordinación de Investigación de la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad Hispanoamericana revela datos preocupantes:

Parkinson : las atenciones pasaron de 213 en 2021 a 243 en 2025, por cada 100 mil habitantes.

Demencia vascular : aumentó de 130 a 140 en el mismo periodo.

Alzheimer: subió de 27 a 29 atenciones por cada 100 mil habitantes.

Hospitalizaciones en aumento

El epidemiólogo Roberto Salvatierra, de la Universidad Hispanoamericana, señala que la tasa de hospitalizaciones por Parkinson muestra una tendencia al alza: de 9.33 en 2021 a 10.44 en 2025.

En contraste, los egresos hospitalarios por Alzheimer disminuyeron de 5.83 a 4.35 por cada 100 mil habitantes.

​Ante esta realidad, especialistas insisten en la necesidad de, quienes juegan un papel fundamental en la atención de los pacientes.