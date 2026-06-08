Empleados que alteren certificados médicos o incapacidades se exponen hasta 6 años cárcel

El Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC) advirtió de alteraciones en certificados médicos e incapacidades con el fin de extender los días de reposo laboral, una práctica que no solo anula el documento, sino que también expone al empleado a sanciones penales.

En Costa Rica, el uso de documentos falsos contempla penas de uno a seis años de prisión. Además, la acción de falsificar puede ser calificada bajo la figura de falsificación de documentos públicos o auténticos, sancionada con las mismas penas.

La institución alertó que esta práctica ha aumentado en los últimos meses, lo que genera preocupación en el gremio médico y en las autoridades judiciales.

El colegio profesional recordó que cualquier persona puede verificar la validez de un certificado médico o incapacidad en el sitio web medicos.cr, en la pestaña de "Certificados".

La advertencia busca frenar el uso indebido de documentos médicos y reforzar la confianza en los procesos de incapacidad, que deben ser emitidos únicamente tras una consulta presencial con un profesional autorizado.

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