Emergencias y falta de personal complican atención hospitalaria los fines de semana

El aumento de pacientes los fines de semana, sumado a la falta de personal, complican las atenciones en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Uno de ellos es el hospital México, el que tiene la red hospitalaria más grande y sirve de referencia para centros médicos de Alajuela, Puntarenas, y Guanacaste.

De acuerdo con el doctor Douglas Montero, director de ese centro médico, la falta de especialistas los sábados y domingos hace que aumente la llegada de pacientes de cantones fuera del Valle Central.

"Es nuestro principal problema los fines de semana, porque en las zonas rurales, al existir pocos especialistas, no logran cubrir todos los fines de semana, entonces nos llegan muchos casos y esto produce mucho agotamiento en nuestro personal", aseguró.

Según Montero, el hospital México también enfrenta problemas de falta de personal los fines de semana y esto hace que la situación sea más compleja.

Casos graves

El director explicó que, al ser un hospital nacional, el México recibe los pacientes más complicados y esto genera un mayor impacto en los servicios.

"El problema del paciente más complicado es que dura mucho tiempo internado utilizando cama. No tenemos la facilidad de estar moviendo a los pacientes", agregó.

Las autoridades hacen un llamado a tener precaución en la Semana Santa, cuando muchas personas aprovecharán para viajar a destinos turísticos.