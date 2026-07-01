El corazón de Naomy necesita una cuarta oportunidad: familia busca recaudar ₡75 millones

A sus 16 años, Naomy es una joven llena de sueños e ilusión por vivir. Sin embargo, detrás de su apariencia saludable, enfrenta una condición cardíaca que pone en riesgo su vida.



La adolescente nació con una malformación cardíaca y, cuando tenía apenas 6 años, fue sometida a tres cirugías de corazón abierto en un corto periodo para corregir varios de los problemas que presentaba.



En aquel momento, los médicos le colocaron una válvula cardíaca que le permitió continuar con su vida. No obstante, con el paso de los años y su crecimiento, esa válvula dejó de funcionar correctamente.



Actualmente, el mayor riesgo es que se forme un coágulo de sangre en la válvula, lo que podría comprometer gravemente su salud e incluso su vida.



Una cirugía que no puede realizarse en Costa Rica



La familia de Naomy corre contra el tiempo para reunir el dinero necesario que les permita costear una cirugía en el extranjero (ver video adjunto).



Según explican sus familiares, el corazón de la joven presenta una anatomía muy compleja debido a las múltiples intervenciones a las que ha sido sometida, por lo que en Costa Rica no existe un especialista que pueda realizar el procedimiento que requiere.



La operación tiene un costo aproximado de ₡75 millones.



Quienes deseen colaborar con Naomy pueden hacerlo mediante Sinpe Móvil al número 8747-8142.



Cada aporte ayudará a acercar a la joven a la cirugía que necesita para continuar luchando por su vida.