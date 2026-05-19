Dolor menstrual intenso puede ser señal de enfermedad que afecta a una de cada 10 mujeres

La endometriosis es una enfermedad que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres y que, en muchos casos, puede tardar años en ser diagnosticada debido a que sus síntomas suelen normalizarse o minimizarse.



Así lo explicó el ginecólogo Josué Vargas durante una entrevista en el programa Su Salud, de Teletica.com, donde detalló que esta condición ocurre cuando el tejido del endometrio, que normalmente recubre el interior del útero, crece fuera de este órgano.



“Ese tejido se implanta en zonas como las trompas, los ovarios o el abdomen, provocando inflamación constante, dolor y hasta cicatrices que pueden afectar otros órganos”, explicó el especialista.



Según Vargas, uno de los principales problemas es que el dolor menstrual intenso suele verse como algo “normal”, lo que retrasa la búsqueda de ayuda médica.



“El dolor que incapacita, obliga al uso constante de analgésicos o altera la rutina diaria no debe normalizarse”, advirtió.



Entre los síntomas más frecuentes de la endometriosis se encuentran los dolores menstruales severos, sangrados abundantes, dolor durante las relaciones sexuales, molestias digestivas, inflamación abdominal y, en algunos casos, infertilidad. El entrevistado señaló que cerca del 40% de las pacientes con esta enfermedad pueden enfrentar problemas para quedar embarazadas.



Además, indicó que la enfermedad puede afectar no solo los órganos reproductivos, sino también el intestino, la vejiga y otras zonas de la pelvis.



Vargas explicó que actualmente existen herramientas más avanzadas para detectar la enfermedad, como el llamado “mapeo gráfico de endometriosis profunda”, un ultrasonido especializado que permite identificar lesiones sin necesidad de cirugía. “Antes el diagnóstico dependía casi exclusivamente de una laparoscopía, pero hoy contamos con estudios de imagen más precisos”, comentó.



Sobre el tratamiento, el ginecólogo detalló que la endometriosis es una enfermedad crónica, por lo que el objetivo es controlar la inflamación, el dolor y evitar el avance de las lesiones. Para ello, se utilizan tratamientos hormonales, medicamentos antiinflamatorios, cambios en la alimentación, ejercicio y fisioterapia de piso pélvico. En casos más avanzados, algunas pacientes requieren cirugía.



El médico también destacó el impacto emocional de la enfermedad y aseguró que muchas mujeres llegan a sentirse incomprendidas.



“Cuando finalmente reciben un diagnóstico, muchas pacientes sienten alivio porque entienden que lo que han vivido tiene una explicación”, afirmó.



Finalmente, Vargas hizo un llamado a consultar a tiempo ante síntomas persistentes y recordó que un diagnóstico temprano puede mejorar significativamente la calidad de vida de las pacientes.

Si quiere más información, puede repasar el episodio completo de 'Su Salud' en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube:



