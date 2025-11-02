Dolor lumbar y problemas de columna aumentan en Costa Rica, según nuevo estudio

Un nuevo estudio revela que el dolor lumbar y los problemas de columna están en aumento en Costa Rica, convirtiéndose en una alerta silenciosa para la salud pública. Especialistas señalan que las largas horas sentado, ya sea por teletrabajo o por el tiempo en presas, están disparando los casos en distintos grupos de edad.

El dolor lumbar afecta cada vez más tanto a jóvenes como a adultos mayores, impulsado por el sedentarismo y el envejecimiento poblacional. Aunque la mayoría de los problemas de columna tienen un origen mecánico —relacionado con malas posturas o falta de acondicionamiento muscular—, ciertos síntomas pueden ser señales de emergencia médica.

Entre las llamadas “banderas rojas” se encuentran la pérdida de fuerza, sensibilidad en las piernas, incontinencia urinaria o fecal, y fiebre persistente. Estos síntomas podrían indicar una compresión nerviosa severa, una infección o incluso una lesión tumoral. En estos casos, se recomienda buscar atención médica inmediata.

Los especialistas insisten en la importancia de adoptar hábitos saludables, realizar pausas activas durante la jornada laboral y fortalecer la musculatura para prevenir complicaciones mayores.