Día del Condón: ¿Por qué podría tener más orgasmos usando preservativo?

¿Por qué una persona podría tener más orgasmos cuando se utiliza un condón? La respuesta a esa pregunta derriba los mitos más comunes que existen en torno al tema.

“El preservativo no va a comprometer para nada la sensibilidad de la vagina y del pene, puede cambiar la sensación, pero no significa que no vaya a ser placentero", aclaró la sexóloga Marianela Arias.

"Más bien muchas personas se sienten más excitadas con el uso del preservativo porque se sienten más tranquilas, entonces tienen la relación sexual coital más fluida sin estarse preocupando cuándo podría ser la eyaculación”, agregó la experta.

¿Más orgasmos?

Si los integrantes de la pareja están más tranquilos, se relaja el ambiente y el encuentro sexual se disfruta más.



Esto puede beneficiar mucho a las mujeres, ya que a algunas les cuesta más llegar al clímax.

“La respuesta sexual en la mujer tarda un poco más. Entonces, si a la pareja heterosexual le cuesta llegar a un ritmo en común, se necesita mucha comunicación y estimulación”, explicó la sexóloga.

Arias también señaló que ahora hay tantos tipos de condones que no se puede negociar su uso con una pareja casual. ¿Habrá uno que propicie más los orgasmos?

“En realidad, el tema del preservativo es un tema de gusto. Existen con estrías, puntitos, que retardan la eyaculación, más delgados, más grandes… Se trata de que conozcamos tanto a nivel, como ella o él, qué es lo que se quiere. Inclusive, ahora hay unos nuevos “invisibles”, que son muy delgados y así la persona se siente más cómoda, casi que sin nada, está pensado para el placer”, aseguró.

¡No hay excusa!

Este sábado 4 de setiembre es el Día Nacional para la Promoción del Uso del Condón, masculino y femenino, así como de lubricantes.​



Esta fecha pretende hacer conciencia sobre la importancia del preservativo, ya que es el único método anticonceptivo que protege contras las enfermedades de transmisión sexual, además de evitar embarazados no planeados.



“Cuando se utiliza un método hormonal, las personas dejan de usar el preservativo porque se sienten protegidos a nivel de embarazos y es válido, pero se les olvida que el preservativo no solo funciona para eso (...) La gente tiene esa mentalidad de “eso le pasa solo a cierta clase de personas, a mí no me va a pasar (transmisión de enfermedad), entonces se confían. Por eso, tenemos muchísimos contagios todos los años”, concluyó Arias.