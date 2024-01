Depresión, un trastorno con distintas formas de manifestarse

“Hay depresiones crónicas y hay otro tipo que los llamamos episodios depresivos. Es muy importante el tratamiento para que esa depresión no se cronifique. Lo que pasa es que la gente no pide ayuda, y como no están bien tratadas, a los cuatro meses o un año vuelven a la depresión porque no se trataron bien. Hay otros tipos de personas con trastornos depresivos recurrentes, crónicos, que por historia familiar tienen tendencia a la depresión. Esas personas deben recibir tratamiento de forma indefinida”, explicó Campos.