De un simple resfriado a un coma: la batalla de Thiago por recuperar su movilidad

Lo que comenzó como una leve afección respiratoria cambió para siempre la vida de Thiago y su familia. Cuando apenas tenía 2 años, una severa infección cerebral provocada por un supuesto resfriado lo llevó a caer en coma y a enfrentarse cara a cara con la muerte.

El diagnóstico: encefalitis autoinmune

Tras semanas de incertidumbre, la familia recibió un complejo diagnóstico: encefalitis autoinmune, una afección poco frecuente en la que el propio sistema inmunitario ataca por error las células sanas del cerebro, provocando una severa inflamación.

El pequeño pasó un año entero hospitalizado. La gravedad de su cuadro llevó a los médicos a un punto en el que no sabían qué más hacer, ofreciendo el peor de los pronósticos. Sin embargo, Thiago demostró ser un luchador y logró sobrevivir.

Una luz de esperanza a los 8 años

Hoy, Thiago tiene 8 años. Aunque recibe terapias diarias y medicamentos que le han permitido avanzar, la enfermedad dejó secuelas importantes en sus capacidades motoras.

Recientemente, una nueva oportunidad devolvió la esperanza a su hogar: la familia descubrió un tratamiento médico en México que podría regresarle de forma significativa las habilidades motoras que perdió.

El tratamiento en el extranjero tiene un costo de 25 millones de colones, una cifra elevada para la cual su madre, Valeria Monestel, y sus allegados están organizando múltiples actividades de recaudación.

Si usted desea colaborar para que Thiago pueda viajar a México y mejorar su calidad de vida, puede hacerlo a través de los siguientes medios: SINPE Móvil 7207-0339 (a nombre de Valeria Monestel).

Cualquier aporte, por pequeño que sea, acerca a este guerrero a recuperar la movilidad que tanto desea.



