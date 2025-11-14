Cuidado con “Bichota”: Potenciador sexual femenino no tiene permisos y está adulterado

El Ministerio de Salud emitió una advertencia a la población sobre el uso del producto “Bichota”, promocionado en redes sociales como un potenciador sexual femenino, el cual se comercializa de forma ilegal en el país, no cuenta con registro sanitario vigente y además se encuentra adulterado.



De acuerdo con la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, un análisis realizado por el Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos (CEQIATEC) detectó la presencia de sildenafilo en el producto muestreado, un principio activo que no figura en la etiqueta ni en la documentación presentada ante Salud.



El sildenafilo es un medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil en hombres adultos y está contraindicado en personas con hipertensión o hipotensión no controlada, infarto agudo de miocardio, arritmias incontroladas e historial de accidente cerebrovascular, entre otras condiciones. Además, no tiene uso aprobado en mujeres.

Foto del producto compartida por el Ministerio de Salud.





Salud advirtió que el sildenafilo presenta múltiples interacciones con otros medicamentos, lo que podría provocar reacciones adversas de diversa gravedad. Por eso, solo debe utilizarse bajo prescripción y seguimiento médico.

El Ministerio recalcó que consumir productos con sildenafilo sin valoración médica implica un riesgo significativo, incluidos posibles eventos cardiovasculares como infartos. Al incorporar este tipo de sustancias, el artículo adquiere la condición de medicamento y, por tanto, no puede venderse como producto de libre comercio ni sin receta, tal como ocurre actualmente con “Bichota”.

Finalmente, Salud pidió a la población suspender de inmediato el uso de ese producto, entregarlo en el Área Rectora más cercana si ya fue adquirido, y detener su distribución y comercialización. También instó a reportar cualquier síntoma asociado a su consumo a un profesional de la salud y a denunciar a establecimientos o personas que lo promocionen, a través del correo [email protected] o en la Dirección de Área Rectora correspondiente.