Creadora de contenido comparte su testimonio sobre grave problema de obesidad

Karina Carrel es famosa en redes sociales por su contenido de cocina, pero la vida que usted aprecia ahora es muy diferente a la que tuvo hace algunos años cuando llegó a pesar 125 kilográmos.



Carrel cuenta que su proceso para bajar de peso ha tardado tres años donde las emociones jugaron a favor y en contra. Hoy, en su contenido comparte ese testimonio que le cambió la vida.



Un reciente estudio revela que la población general con obesidad, según grupo de edad, fue de 45% para edades de 20 a 39 años



Seguida del grupo de 40 a 64 años con 45%, y de 9% para la población de 65 años y más.



Las personas con obesidad tienen tres veces más riesgo de padecer presión alta, diabetes y colesterol alto a la vez



Si usted es una persona con sobrepeso u obesidad y busca un cambio, es hora de hacerlo, por salud y vida. La actividad física es fundamental



Ocurre con frecuencia que las personas con obesidad sienten pena de ir a un gimnacio o bien por la misam condición ya hay lesiones o dolores.



Lo importante es que usted tome conciencia de la necesidad de comer saludable y practicar actividad física. Su salud depende ello.

