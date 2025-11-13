EN VIVO
Creadora de contenido comparte su testimonio sobre grave problema de obesidad

Carrel cuenta que su proceso para bajar de peso ha tardado tres años donde las emociones jugaron a favor y en contra.

Por Yahaira Piña 13 de noviembre de 2025, 8:14 AM

Karina Carrel es famosa en redes sociales por su contenido de cocina, pero la vida que usted aprecia ahora es muy diferente a la que tuvo hace algunos años cuando llegó a pesar 125 kilográmos.

Carrel cuenta que su proceso para bajar de peso ha tardado tres años donde las emociones jugaron a favor y en contra. Hoy, en su contenido comparte ese testimonio que le cambió la vida.

Un reciente estudio revela que la población general con obesidad, según grupo de edad, fue de 45% para edades de 20 a 39 años

Seguida del grupo de 40 a 64 años con 45%, y de 9% para la población de 65 años y más.

Las personas con obesidad tienen tres veces más riesgo de padecer presión alta, diabetes y colesterol alto a la vez

Si usted es una persona con sobrepeso u obesidad y busca un cambio, es hora de hacerlo, por salud y vida. La actividad física es fundamental

Ocurre con frecuencia que las personas con obesidad sienten pena de ir a un gimnacio o bien por la misam condición ya hay lesiones o dolores.

Lo importante es que usted tome conciencia de la necesidad de comer saludable y practicar actividad física. Su salud depende ello.

