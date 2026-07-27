Costa Rica envejece a paso acelerado y enciende alarmas en la salud pública

Lo que históricamente se celebró como un triunfo del desarrollo humano hoy se perfila como uno de los mayores desafíos estructurales del siglo XXI. Costa Rica experimenta una transición demográfica sin precedentes.

La combinación de una tasa global de fecundidad en mínimos históricos y un aumento sostenido de la esperanza de vida está transformando radicalmente la pirámide poblacional y proyecta un escenario de alta presión para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los hogares de larga estancia (ver video adjunto).



Las cifras del cambio poblacional



De acuerdo con las proyecciones más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el perfil demográfico de Costa Rica se transforma con rapidez:

De cara a 2050: Se estima que 25 de cada 100 personas en el país tendrán 65 años o más, lo que duplicará la proporción actual.

​Tasa de fecundidad a la baja: Los nacimientos seguirán disminuyendo hasta alcanzar un mínimo proyectado de apenas 1,14 hijos por mujer.

Mayor esperanza de vida: La esperanza de vida promedio, que hoy ronda los 81 años, aumentará hasta los 84,2 años a mediados de siglo.

Inversión de la pirámide poblacional: Paralelamente, la cantidad de personas menores de 15 años se ha reducido de forma significativa.

Hospitales y hogares de larga estancia, bajo máxima presión